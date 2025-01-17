مشاورات بين ايران والوكالة الدولية للطاقات المتجددة لتطوير التعاون الثنائي

وبغية مراجعة التعاون السابق والتخطيط للإجراءات المشتركة مع وكالة "آيرنا"، اقيم اجتماع بحضور رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء الإيرانية محسن طرزطلب، ومدير إدارة الشراكة والتعاون القُطري في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بينو بارتان ومدير الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة طارق احمد.

وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة تفاصيل إعداد تقرير حول امكانية تطوير الطاقات المتجددة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويبدأ هذا البرنامج في منتصف عام 2025، وسيتم استكماله على شكل تقرير شامل خلال عام تقريبا، بالتفاعل مع كافة الأطراف المعنية بقطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

واشار الى إلى نجاح عقد ورشة عمل تدريبية حول إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوكالة، وتنفيذ برامج مشتركة أخرى للتوعية بفوائد تطوير الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي على مختلف المستويات الاجتماعية، كما تمت مناقشة عقد دورات مشتركة في مجال إعداد الشبكة الكهربائية لربط عدد كبير من محطات الطاقة المتجددة بالشبكة وكذلك التخطيط للطاقة على المدى الطويل.

وكان تسهيل التعاون بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من إيران مقراً لها والوكالة قضية أخرى أثيرت في الاجتماع، حيث أعرب ممثلو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عن أملهم في أن يتوسع هذا التفاعل بالتنسيق الكامل مع منظمة الطاقة المتجددة الإيرانية، كنقطة اتصال بين الوكالة وإيران.

وأقيم يوم الاثنين الماضي، في ابوظبي، حفل افتتاح الجمعية العامة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرنا)، بحضور 500 ممثل من 170 دولة عضو في الوكالة.

ومثّل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفد من منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء الإيرانية (ساتبا) والسفير الإيراني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس دائرة التعاون الاقتصادي والشؤون الدولية في السفارة الإيرانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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