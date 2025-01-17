المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في مخيم جباليا ومحور "نتساريم"

وافادت الميادين ان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفت حشود الاحتلال وآلياته المتوغلة في وسط مخيم جباليا، بقذائف "الهاون"، من عيار 60 ملم.

وتمكّنت سرايا القدس من السيطرة على طائرة مسيّرة إسرائيلية مطوّرة، من نوع "Evo max"، قبيل تنفيذها مهمات هجومية في شمالي القطاع.

ونشر الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد توثّق استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في بيت حانون، وقصفها مستوطنة "نير عام"، بعدد من الصواريخ، من عيار 107 ملم.

ونشرت مشاهد أخرى عن استهدافها تموضعات جنود الاحتلال وآلياته على امتداد محور "نتساريم"، في عملية مشتركة، نفّذتها مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى مقرّ قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في موقع "أبو عريبان"، في "نتساريم"، بقذائف "الهاون"، من العيار الثقيل.

كما قصفت مقر قيادة وسيطرة آخر غربي محور "نتساريم"، بصواريخ من عيار 107 ملم.

واستهدفت قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، موقع قيادة وحدة الهندسة التابعة لـ"جيش" الاحتلال في "نتساريم"، بصواريخ "107" أيضاً.

انتهى ** 2342