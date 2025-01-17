صنعاء تحذّر الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان الاحتلال من أي اعتداء انتقامي

جاء ذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، والحديث عن نوايا إسرائيلية انتقامية ضد اليمن داخلياً أو خارجياً، بسبب موقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وأكّدت حكومة صنعاء في بيان، "الموقف اليمني الرسمي الذي التزمه المجلس السياسي الأعلى تعبيراً عن الموقف الشعبي سيبقى ثابتاً في إسناد الشعب الفلسطيني خلال أي جولة قادمة من جولات الصراع مع العدو الإسرائيلي والعدو الأميركي".

وباركت للشعب الفلسطيني الوصول لإتفاق، مشيرةً إلى أنّه "خاض ملحمة جهادية تاريخية سطّر خلالها صموداً أسطورياً في الدفاع عن حقه وكرامته وعن القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الأميركي البريطاني الهمجي غير المسبوق".

ورأت ، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي اضطر للذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد فشله الذريع الذي لم يحصد منه سوى تكريس صورته الإجرامية لدى العالم أجمع".

وأشادت ، بالمقاومة الفلسطينية التي "أثبتت أنها لا تُقهر"، مقدرةً جهود وتضحيات المقاومة الإسلامية في مختلف ساحات الجهاد، وخاصةً المقاومة الإسلامية في لبنان، التي "ساندت غزة بكل قوة، مُقدمةً التضحيات الجليلة دفاعاً عن القضية الفلسطينية".

كذلك حيّت المقاومة الإسلامية في العراق، وجميعَ الشعوب والدول والمنظمات التي شاركت في دعم الشعب الفلسطيني.

كما دعت الحكومة في صنعاء، الأمة إلى إدراك خطورة المرحلة والاضطلاع بواجبها في تحمل المسؤولية والتحرك العملي من أجل دفع الأخطار عنها والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّه "على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في الضغط على الكيان لإنهاء احتلاله لفلسطين، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني".

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