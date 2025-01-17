مساعد رئيس الجمهورية : خطة التعاون المشترك تضع آفاقا جديدة امام طهران وموسكو

واضاف اسلامي في تصريح لمراسل "ارنا" من موسكو : نظرا للتطورات الراهنة في العالم، فإن توقيع وتبادل الوثائق الستراتيجية سيساعد على تعزيز العلاقات وزيادة اثارها خلال الفترة المحددة.

وتابع قائلا : في الوقت الحاضر، توفرت الفرصة المناسبة لتوقيع هكذا اتفاق بين طهران وموسكو، والذي جرى على مدى سنوات التفاوض لاعداده حتى يكون جاهزا وعلى اعتاب التبادل والتوقيع اليوم، وبالتالي ليضع افاقا جديدة من اجل تطوير العلاقات الثنائية.

وعلى صعيد التعاون النووي الايراني الروسي، صرح اسلامي : ربما نستطيع القول بان مجال الطاقة النووية يشكل اقدم وقوى مجالات التعاون بين طهران وموسكو، والنموذج الناحج والواضح لهذا التعاون تجسد في اكمال وتشغيل محطة بوشهر النووية (جنوب ايران) والتي دخلت الخدمة بالفعل.

وجول الزيارة الحالية لرئيس الجمهورية الاسلامية الى روسيا، قال : ان زيارة الدكتور بزشكيان لموسكو والمفاوضات مع المسؤولين الروس، تساعد في المستقبل على تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ البنى التحتية اللازمة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع