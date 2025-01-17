قاليباف : مشاكل النقل من التحديات امام العلاقات الاقتصادية بين ايران وافريقيا

وافادت ارنا، ان قاليباف ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء مع جمع من رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص الايرانيين المقيمين في اثيوبيا.

وورد في هذا التقرير الذي يدور حول زيارة رئيس البرلمان الايراني والوفد المرافق الحالية الى دولة اثيوبيا، ان قاليباف استعرض مع هؤلاء المواطنين، التحديات والفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي بين طهران واديس ابابا، كما تعرف على مشاكلهم في هذا الخصوص.

واوضح رئيس البرلمان، ان انعدام البنى التحتية القويمة في مجالات النقل يعرقل مسار التعاون مع القارة الافريقية، كما وصف مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال ضئيلة.

واكد قاليباف على ضرورة تعزيز الارضيات المناسبة ليستطيع اصحاب القطاع الخاص الدخول بشكل مستقل وفاعل في مجالات التعاون الاقتصادي مع دول افريقيا.

انتهى ** ح ع