١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85721957
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قاليباف : مشاكل النقل من التحديات امام العلاقات الاقتصادية بين ايران وافريقيا

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص
رمز الخبر: 85721957
قاليباف : مشاكل النقل من التحديات امام العلاقات الاقتصادية بين ايران وافريقيا

طهران / 17 كانون الثاني / يناير / ارنا - اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، المشاكل في مجالات شحن ونقل السلع، من التحديات الجادة التي تعترض مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران وقارة افريقيا؛ مبينا ان الطاقات الكامنة في تكتلات مثل الـ "بريكس" ومنظمة شنغهاي، تتيح فرصا ملفتة لتوسيع هذه العلاقات، لكن للاسف لم يتم توظيفها بشكل صحيح.

وافادت ارنا، ان قاليباف ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء مع جمع من رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص الايرانيين المقيمين في اثيوبيا.

وورد في هذا التقرير الذي يدور حول زيارة رئيس البرلمان الايراني والوفد المرافق الحالية الى دولة اثيوبيا، ان قاليباف استعرض مع هؤلاء المواطنين، التحديات والفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي بين طهران واديس ابابا، كما تعرف على مشاكلهم في هذا الخصوص. 

واوضح رئيس البرلمان، ان انعدام البنى التحتية القويمة في مجالات النقل يعرقل مسار التعاون مع القارة الافريقية، كما وصف مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال ضئيلة. 

واكد قاليباف على ضرورة تعزيز الارضيات المناسبة ليستطيع اصحاب القطاع الخاص الدخول بشكل مستقل وفاعل في مجالات التعاون الاقتصادي مع دول افريقيا. 

انتهى ** ح ع 

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