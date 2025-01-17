الرئيس بزشكيان يصل العاصمة الروسية موسكو

وافادت "ارنا"، ان وزير الطاقة الروسي "سيرجي تسيفيليف" كان في استقبال الرئيس بزشكيان، لدى وصوله اليوم الى "مطار فنوكوفو" الدولي بموسكو، الى جانب السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" وعدد اخرين من كبار المسؤولين الروس.

وتشكل موسكو المحطة الثانية من زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية والوفد رفيع المستوى المرافق له الحالية، قادما من جمهورية طاجيكستان.

وسيعقد الرئيس بزشكيان، في موسكو، لقاءات على حدة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الروسيين.

كما سيتم على امتداد هذه الزيارة، توقيع وثيقة التعاون الستراتيجي الشامل بين طهران وموسكو، من قبل الرئيسين الايراني والروسي.

وسيلتقي الرئيس بزشكيان ايضا، مع جمع من رجال الاعمال والمصنعين الروس، وسيدلي بتصريحات للقناة التلفزيونية الوطنية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع