أحمديان : النصر والانتصار هما الحد الادنى من الأجر والمكافأة للمقاومة

وأكد "أحمديان" في تدوينته التي نشرها لمناسبة انتصار المقاومة والاعلان عن وقف النار بغزة : لقد كان مكتوبا منذ البداية على جبين أهل غزة الصابرين والراضين بقاء الله، أنهم سيجتازون الاختبار الالهي على أكمل وجه.

وأضاف : إن النصر الذي تحقق اليوم هو تأكيد لوعد الله وقوله [وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ].



وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : لولا هذه المقاومة لما تحققت تلك السكينة، وذلك بشهادة القران الكريم - [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا].

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