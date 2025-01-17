١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85721982
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أحمديان : النصر والانتصار هما الحد الادنى من الأجر والمكافأة للمقاومة

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص
رمز الخبر: 85721982
أحمديان : النصر والانتصار هما الحد الادنى من الأجر والمكافأة للمقاومة

طهران / 17 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان" في تدوينة على منصة "إكس" : لقد أظهرت تجربة الأشهر الـ 16 الماضية، أن النصر والانتصار هما الحد الادنى من الأجر والمكافأة للمقاومة، وأن أجر المقاومة الحقيقي هو نزول الملائكة وبشائر "ألا تخافوا ولاتحزنوا".

وأكد "أحمديان" في تدوينته التي نشرها لمناسبة انتصار المقاومة والاعلان عن وقف النار بغزة : لقد كان مكتوبا منذ البداية على جبين أهل غزة الصابرين والراضين بقاء الله، أنهم سيجتازون الاختبار الالهي على أكمل وجه.

وأضاف : إن النصر الذي تحقق اليوم هو تأكيد لوعد الله وقوله [وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ].

وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : لولا هذه المقاومة لما تحققت تلك السكينة، وذلك بشهادة القران الكريم - [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا].

انتهى**9365 / ح ع **

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