رئيس المجلس الوطني الباكستاني : طهران وإسلام آباد تحظيان بدور مهم في أمن المنطقة واستقرارها

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "سردار أياز صادق" قال خلال لقائه اليوم الجمعة "رضا أميري مقدم" سفير إيران لدى باكستان : إن الحكومة والبرلمان الباكستانيين حريصان على تعزيز العلاقات الشاملة مع دولة إيران الشقيقة والصديقة، خاصة في المجالات الاقتصادية والبرلمانية.

وأضاف : العلاقات مع إيران تحتل مكانة خاصة في باكستان، ونحن نعتقد بأن كلا البلدين يلعبان دورا كبيرا في تأمين المنطقة والحفاظ على استقرارها؛ مؤكدا بأن التبادلات البرلمانية تشكل حافز فعالا لمعالجة أي ثغرة في العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الشعبية بين إيران وباكستان.

من جانبه، أعرب السفير أميري مقدم، عن تقديره لدور باكستان لدعم السلام والأمن في المنطقة.

ودعا السفير الإيراني في اسلام اباد، خلال اللقاء هذا، إلى توظيف القدرات المتبادلة بفاعلية، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد؛ منوها الى الاهمية الكبيرة لدور البرلمانيين الايراني والباكستاني في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

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