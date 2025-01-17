١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85722037
T T
٠ Persons

سمات

رئيس المجلس الوطني الباكستاني : طهران وإسلام آباد تحظيان بدور مهم في أمن المنطقة واستقرارها

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85722037
رئيس المجلس الوطني الباكستاني : طهران وإسلام آباد تحظيان بدور مهم في أمن المنطقة واستقرارها

طهران / 17 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- أكد رئيس المجلس الوطني الباكستاني، على زيادة التبادلات البرلمانية بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية؛ قائلا : ان طهران وإسلام آباد تحظيان بدور مهم في تأمين المنطقة واستقرارها.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "سردار أياز صادق" قال خلال لقائه اليوم الجمعة "رضا أميري مقدم" سفير إيران لدى باكستان : إن الحكومة والبرلمان الباكستانيين حريصان على تعزيز العلاقات الشاملة مع دولة إيران الشقيقة والصديقة، خاصة في المجالات الاقتصادية والبرلمانية.

وأضاف : العلاقات مع إيران تحتل مكانة خاصة في باكستان، ونحن نعتقد بأن كلا البلدين يلعبان دورا كبيرا في تأمين المنطقة والحفاظ على استقرارها؛ مؤكدا بأن التبادلات البرلمانية تشكل حافز فعالا لمعالجة أي ثغرة في العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الشعبية بين إيران وباكستان.

من جانبه، أعرب السفير أميري مقدم، عن تقديره لدور باكستان لدعم السلام والأمن في المنطقة.

ودعا السفير الإيراني في اسلام اباد، خلال اللقاء هذا، إلى توظيف القدرات المتبادلة بفاعلية، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد؛ منوها الى الاهمية الكبيرة لدور البرلمانيين الايراني والباكستاني في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

انتهى**9365 / ح ع **


 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .