الرئيس بزشكيان يضع اكليلا من الزهور على مزار الجندي المجهول في روسيا

وافادت من موقع الحدث، ان وزير الطاقة الروسي، الذي يتراس عن بلاده مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية- الايرانية " "سيرجي تسيفيليف"، صاحب الرئيس بزشكيان في هذه الطقوس.

ووصل رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان على راس وفد رفيع المستوى، اليوم الجمعة، الى موسكو؛ ملبيا دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لاجراء مباحثات حول توسيع العلاقات، وايضا توقيع وثيقة للتعاون الستراتيجي الشامل بين البلدين.

وتشكل موسكو المحطة الثانية من زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية والوفد رفيع المستوى المرافق له، الحالية قادما من جمهورية طاجيكستان.

وسيعقد الرئيس بزشكيان، في موسكو، لقاءات على حدة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الروسيين.

كما سيلتقي الرئيس بزشكيان، جمعا من رجال الاعمال والمصنعين الروس، وسيدلي بتصريحات للقناة التلفزيونية الوطنية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع