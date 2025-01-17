١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85722104
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الرئيس بزشكيان يضع اكليلا من الزهور على مزار الجندي المجهول في روسيا

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85722104
الرئيس بزشكيان يضع اكليلا من الزهور على مزار الجندي المجهول في روسيا

موسكو / 17 كانون الثاني / يناير / ارنا - قام الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في بداية زيارته لموسكو التي وصل اليها صباح اليوم الجمعة، بوضع اكليل من الزهور على مزار الجندي المجهول في روسيا، واحيا ذكرى الجنود الذين ضحوا بانفسهم دفاعا عن هذا البلد.

وافادت من موقع الحدث، ان وزير الطاقة الروسي، الذي يتراس عن بلاده مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية- الايرانية " "سيرجي تسيفيليف"، صاحب الرئيس بزشكيان في هذه الطقوس.

ووصل رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان على راس وفد رفيع المستوى، اليوم الجمعة، الى موسكو؛ ملبيا دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لاجراء مباحثات حول توسيع العلاقات، وايضا توقيع وثيقة للتعاون الستراتيجي الشامل بين البلدين.

وتشكل موسكو المحطة الثانية من زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية والوفد رفيع المستوى المرافق له، الحالية قادما من جمهورية طاجيكستان.

وسيعقد الرئيس بزشكيان، في موسكو، لقاءات على حدة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الروسيين.

كما سيلتقي الرئيس بزشكيان، جمعا من رجال الاعمال والمصنعين الروس، وسيدلي بتصريحات للقناة التلفزيونية الوطنية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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