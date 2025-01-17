آية الله أعرافي : الانتصار على "إسرائيل" ثمرة صبر وتضحيات أبطال المقاومة

وأضاف "آية الله أعرافي" : إن خبر وقف إطلاق النار المشرف لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أسعد جبهة المقاومة وجميع المسلمين وأحرار العالم وأثلج صدورهم.

وتابع : إن الهزيمة النكراء والمذلة التي مني بها الكيان الصهيوني الغاصب على يد فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس البطلة، قد جسدت للعالم بأسره اقتدار المقاومة.

ومضى مدير الحوزات العلمية في ايران، الى القول : إنني اتقدم اصالة ونيابة عن العلماء المسلمين والحوزات العلمية في ايران، بالتهنئة من جميع شعوب المنطقة والأحرار على صعيد العالم وفصائل المقاومة الفلسطينية بهذا النصر العظيم، وأسأل الله أن يجعله مقدمة لانهيار الكيان الصهيوني الغاصب وزواله، ولا شك أن ذلك اليوم قريب بإذن الباري تعالى.

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