خطيب جمعة طهران : على الأعداء أن يعلموا أن قدرتنا العسكرية تفوق بكثير مما عرضناه في المناورات

وأوضح "صديقي" من منبر صلاة الجمعة بطهران اليوم : بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لقائد الثورة الإسلامية، يشهد الجميع اليوم بأن إيران الإسلامية هي قوة عظمى.

وأضاف : إن الطائرات المسيرة بعيدة المدى التي حلقت خلال الأيام القليلة الماضية في أجواء إيران، وصواريخنا البعيدة والمتوسطة المدى، ومدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، وغيرها من المعدات والاجهزة التي نمتلكها، أظهرت قدرتنا العسكرية لأعدائنا.

وتطرق خطيب جمعة طهران، إلى انتصار المقاومة في غزة ولبنان، قائلا : إن الانتصار المشرف للشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات، تحقق بصبر هذا الشعب ومقاومته واتكاله على قوة الباري تعالى، حيث تمكن الفلسطينيون من إخضاع أمريكا وهذا الكيان اللقيط الظالم، لإرادتهم.

وتابع حجة الاسلام صديقي : إن وقف إطلاق النار في غزة، فُرض على الكيان الصهيوني وأمريكا، ولذلك وصفه رئيس الولايات المتحدة بأنه اتفاق سيئ، كما وصفته المستشارة الألمانية بأنه اتفاق مؤلم، وأنتم ترون بأن الدم ينتصر على السيف، وأن الإرادة والإيمان يمكن أن يحققا انتصارا واضحا على القوة العسكرية والقدرات المادية.

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