بقائي للاعلام الروسي : بزشكيان سيبحث مع الجانب الروسي الأحداث بسوريا وغزة والقوقاز وآسيا

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية : النقطة المركزية لهذه الزيارة هي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو، ولكن بالطبع سيتم اغتنام هذه الفرصة لمناقشة جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية والأحداث الاقليمية بما في ذلك التغيرات في سوريا وغزة، والأحداث في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك الأحداث على الساحة الدولية.

ومضى الى القول : نحن نتوقع من روسيا ان تعزز دورها في ارغام الكيان الصهيوني على الوفاء بتعهادته والتوقف عن ممارساته العدائية في المنطقة.

وكانت روسيا وإيران قد أبرمتا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ ووفقا لتصريحات "كاظم جلالي" السفير الإيراني لدى موسكو، فإن هذه الاتفاقية التي تتضمن بندا يتعلق باحترام السلامة الإقليمية، تتكون من 47 مادة وبندا، وسيتم تنفيذها لضمان تعاون متوازن بين البلدين.

إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقة

وعلى صعيد التطورات بسوريا، أكد متحدث الخارجية لوكالة سبوتنيك الروسية، بان إيران تعاونت مع روسيا بناءً على دعوة من الحكومة السورية، لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف الذي كان يهدد هذا البلد والمنطقة.

واضاف، أن "عملية أستانا لعبت دورا محوريا في تقليل التوترات وفتح المجال للتبادلات الإنسانية داخل سوريا".

وأكد بقائي على، أن "إيران مستعدة للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لضمان حق الشعب السوري في تقرير مستقبله، بمشاركة جميع التيارات السياسية والدينية والقومية، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الوطنية".

انتهى ** ح ع