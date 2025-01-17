بوتين : اتفاق الشراكة الشاملة يؤدي الى توسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو وطهران

وافادت ارنا، ان بوتين قال ذلك خلال مباحثاته اليوم الجمعة في قصر الكرملين، مع رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

وقال الرئيس الروسي لنظيره الايراني : نحن سعداء للقائكم في موسكو؛ ان زيارتكم هذه لها اهمية خاصة، لاننا لا نتباحث اليوم فقط، حول القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وانما سنوقع على اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين البلدين.

واضاف بوتين : ان الاعداد لهذه الوثيقة استغرق منا وقتا كثيرا، لكننا سعداء جدا في ضوء انجاز هذا العمل.

كما عبر الرئيس الروسي، خلال القمة الثنائية مع نظيره الايراني اليوم، عن قبوله لسير التعاون التجاري القائم بين البلدين؛ منوها بان التعامل الثنائي سجّل خلال الشهر الاول من العام 2024م، نموا بواقع 15 في المائة.

واستطرد بوتين : انني احمل اصدق الاماني لسماحة قائد الثورة الاسلامية؛ مؤكدا بان "ما يحدث اليوم (من تطور ايجابي) على صعيد العلاقات الايرانية الروسية، هو بفضل توجيهاته وقيادته".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق الرئيس الروسي الى المشاريع المشتركة بين موسكو وطهران، بما في ذلك مشروع تطوير المحطات النووية، وايضا مجالات الطاقة وتعزيز البنى التحتية في مجالات الشحن والنقل.

كما عبر عن ارتياحه لقاء تطوير التعاون الانساني الثنائي، وقال : ان التعامل في المجال السياحي ومكافحة الارهاب بيننا، سجل نموا بواقع 21 في المائة.

وفي الختام، اشار الرئيس الروسي الى تطلعاته بان يتم عبر وزارتي الثقافة في كلا البلدين اقامة مناسبات جيدة خلال شهر يونيو القادم.

انتهى ** ح ع