القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وأهدافا للعدو الإسرائيلي

جاء الاعلان عن هذه العمليات على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، في بيانه الذي تلاه خلال مسيرة "مع غزة.. ثبات وانتصار" المليونية في ميدان السعبين بصنعاء اليوم الجمعة.

واوضح العميد سريع : إن القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافاً حيويةً تابعةً للعدو الإسرائيليِّ في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بأربعة صواريخ مجنحة.

وأضاف : إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى أهدافاً تابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، فيما استهدفت العملية الأخرى هدفاً حيوياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة؛ مبينا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

ولفت متحدث القوات اليمنية، بأن العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة؛ مبينا أن هذا الاستهداف للحاملة هو السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وأن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكد العميد سريع جهوزية القوات المسلحة اليمنية لأيِّ تطورات أو تصعيد أمريكي- إسرائيلي على اليمن، وأنها ستبقي مراقبة لتطورات الوضعِ في قطاع غزة وستتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة في حال نكث العدو بالاتفاق أو صعّد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم داخل القطاع.

كما توجه بالخطاب الى "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء"، قائلا : إن الشعب اليمني بقيادته وجيشه وشعبه، معهم وإلى جانبهم، مهما كانت التداعيات والنتائج، ولن يتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين.

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المصدر/ وكالة سبأ الإخبارية