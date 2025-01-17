ايران وروسيا توقعان على اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين البلدين

وافادت ارنا، بأن التوقيع على هذه الوثيقة جرى خلال حفل خاص باستضافة قصر الكرملين في موسكو اليوم، وبرعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الايراني مسعود بزشكيان وحضور اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق له مع نظرائهم الروس.

ووفقا لتصريحات سابقة كانت قد صدرت عن مصادر دبلوماسية رسمية، فقد اُعد هذا الاتفاق من مقدمة واحدة و47 مادة وبندا.

واكد الجانبان الروسي والايراني خلال الاجتماع، على ارادة البلدين في تطوير التعاون الثنائي، وفق اطر هذا الاتفاق الستراتيجي الجديد.

وخلال القمة الثنائية التي جمعت بين الرئسيان بزشكيان وبوتين، اليوم، اكدا على ان اتفاق الشراكة الستراتيجية بين البلدين، من شانه ان يعطي زخما لتوسيع العلاقات الثنائية ولاسيما الاقتصادية بين طهران وموسكو.

كما ورد في هذا التقرير، بان رئيسي جمهورية ايران وروسيا، سيعقدان نهاية الاجتماع المشترك عصر اليوم، مؤتمرا صحفيا للرد على اسئلة جمع من المراسلين بهذا الشان.

والجدير بالذكر ايضا، ان اتفاق الشراكة الستراتيجية الموقع اليوم بين طهران وموسكو، سيدخل حيز التنفيذ على مدى 20 عاما؛ وذلك بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين الايراني والروسي.

انتهى ** ح ع