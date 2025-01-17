بوتين : التعاون بين روسيا وإيران قائم على اسس القانون الدولي

واضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" في قصر الكرملين اليوم : إن الجانبين يوليان اهتماما للصراع في أوكرانيا، ويعلم شركاؤنا جيدا بأننا نعمل في مجال التعاون المعلوماتي وفقا للقانون الدولي.

وتابع : إن هذا التعاون يتم وفقا للنهج القائم على مبادئ الأمم المتحدة، بما يخدم مصالح جميع الدول، وهذه أمور جوهرية نلتزم بها.

وصرح الرئيس الروسي، أن "اتفاق الشراكة التي تم توقيعها اليوم تندرج في هذا الإطار، وتشكل مبدءا إضافيا لتعزيز العلاقات وفقا للمعايير الدولية؛ منوها الى أهمية العلاقات التجارية مع دولة كبيرة مثل إيران تضم 85 مليون نسمة.

وصرح بوتين : لقد ناقشنا هذا الموضوع مع فخامة الرئيس الايراني، في موسكو، وركزنا على زيادة حجم التبادلات التجارية الثنائية من خلال إزالة العقبات.

وأشار ايضا إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ في المستقبل القريب؛ مصرحا أن "إيران تعمل على تطوير تعاونها مع هذا الاتحاد، ونظرا للاهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المسألة، نحن سنواصل المضي بهذا الاتجاه، واللجان التنسيقية بدورها مستمرة في جهودها الفاعلة بهدف تعزيز التعاون المشترك".

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