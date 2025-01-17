الرئيس بزشكيان : اتفاق الشراكة الستراتيجية سيفتح فصلا جديدا في العلاقات بين ايران وروسيا

وافادت "ارنا"، ان الرئيس بزشکیان ادلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية روسيا فلاديمير بوتين، الذي عقد مساء اليوم الجمعة في موسكو وبعد توقيع البلدين على اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة في قصر الكرملين بموسكو.

وأوضح : هذه الوثيقة التي أعدت بناءً على مصالح البلدين، قادرة على تحديد آفاق واعدة لمستقبل التعاون بين إيران وروسيا.

وتابع رئيس الجمهورية : لقد تم التاكيد في منصوص هذا الاتفاق على رفع مستوى التبادل الثنائي انطلاقا من الفرص والقدرات المتاحة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ مردفا "كما يؤكد الاتفاق على توسيع التعاون الثنائي في قضايا مثل مكافحة التطرف والإرهاب والعنف المنظم".

وعبر ايضا عن تقديره لحسن ضيافة الحكومة والشعب الروسيين العظيمين؛ متطلعا الى استمرار اواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وبما يضمن مصالح شعبيهما؛ مردفا "اننا نشهد فصلًا جديدًا من التعاون الستراتيجي بين طهران وموسكو".

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : ان روسيا الاتحادية دولة مهمة في الصعيد العالمي، وتحظى بمكانة متميزة في اطار سياسات الدول الجارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف : خلال السنوات الأخيرة شهدنا نموًا كبيرًا على صعيد العلاقات الثنائية، وتبادل الوفود رفيعة المستوى؛ مؤكدا بان هذه المسيرة متواصلة في ظل الثقة وحسن نوايا البلدين.

ولفت رئيس الجمهورية، بأنه تم خلال المباحثات اليوم، مناقشة سبل تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا؛ مردفا كما نوقشت العقبات التي تعترض مسار تنفيذ الاتفاقات الثنائية والحلول ذات الصلة.

وتابع بزشكيان : لقد شملت هذه المحادثات مجموعة واسعة من القضايا، بدءا باستعراض التعاون الثنائي، وصولا الى المحادثات الإيجابية حول التعاون الإقليمي والدولي.

وقال رئيس الجمهورية : ايران وروسيا عازمتان على تذليل العراقيل التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية فورا؛ بما في ذلك العقبات في مجال الرسوم الجمركية والبنكية وتبادل السلع والعملات الوطنية وضمانات الاستثمار وتسهيل حركة التجار وتأشيرات الدخول.

بزشكيان أشار في مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين ايضا، انه "بالنظر إلى الوضع الحالي في المنطقة، تم التأكيد على رفع مستوى التعاون الأمني حيال قضايا مثل مكافحة التطرف والإرهاب والعنف المنظم، وكذلك تبادلنا الرأي حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية بما في ذلك الشرق الأوسط والقوقاز، وتم التأكيد على أهمية دعم السلام والاستقرار في أفغانستان".

كما نوه الى ضرورة تعميق العلاقات الايرانية الروسية بالنظر لعضوية البلدين في ترتيبات مهمة مثل منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، وضرورة الافادة من هذه الإمكانات وتاثيرها من اجل تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وحول الحرب الاوکرانية، قال : إن الحرب ليست حلاً مناسباً لحل القضايا، نحن نرحب بالمفاوضات لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، كما نؤمن بقوة أنه يتعين على الغرب احترام المخاوف الأمنية للدول الأخرى، وأن يكفّ عن فرض طموحاته المفرطة على الآخرين.

وعلى صعيد اخر، تطرق الرئيس پزشکیان إلى التطورات الاقليمية الاخيرة بما في ذلك الاعلان عن وقف اطلاق النار في غزة؛ مصرحا : نحن ناقشنا اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا؛ طهران وموسكو تلتزمان بضرورة إقامة وقف اطلاق نار مستديم في لبنان وإنهاء الاعتداءات على سوريا؛ كما نتطلع الى ارساء حسم وقف النار في غزة وإنهاء الاعتداءات على هذا القطاع.

انتهى ** ح ع