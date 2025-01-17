قاليباف : لتوظيف طاقات الـ "بريكس" من اجل توسيع العلاقات بين طهران واديس ابابا

واضاف رئيس البرلمان الايراني، خلال مباحثاته في اديس ابابا اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الاثيوبي "ابو احمد علي" : ايران واثيوبيا بلدان اساسيان في قارتي اسيا وافريقيا، لكن للاسف تعرض كلاهما الى تحديات افتعلتها بعض القوى العالمية.

واردف قائلا : ايران عانت من السياسات الاستعمارية البريطانية والامريكية، منذ عهد الثورة الدستورية حتى انتصار الثورة الاسلامية، لكن بالرغم من جميع هذه التحديات تمكن الشعب الايراني ان يصمد في وجه هذه المخططات.

وعودة الى موضوع التعاون الايراني الاثيوبي، اشار قاليباف الى توقف نشاط اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي على مدى الاعوام العشرة الاخيرة، مؤكدا ضرورة استئناف عمل هذه اللجنة، وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتعدين والزراعية والطاقة والشركات المعرفية والذكاء الاصناعي.

ومضى قاليباف الى القول : ان سياسة الجمهورية الاسلامية لطالما دعمت البلدان المستقلة واكدت على احترام وحدة اراضيها؛ ونحن انطلاقا من هذا المبدا نؤكد تضامننا مع الحكومة الاثيوبية في مواجهة التحديات التي تعرضت اليها مؤخران كما نامل في توسيع العلاقات الثنائية بجميع المجالات.

من جانبه، اشاد رئيس الحكومة الاثيوبية بمكانة ايران السامية؛ وقال : ان الجمهورية الاسلامية دولة مميزة بتاريخها العريق ومواردها الزاخرة، وهي ماضية في مسار التقدم رغم كافة الضغوط الاجنبية المفروضة عليها.

وأضاف ابو محمد علي خلال اللقاء مع قاليباف : الجمهورية الاسلامية لديها تقنيات جيدة جدًا، ويمكننا الاستفادة من هذه القدرات وتطوير علاقاتنا.

وتابع : نحن نتعرض الى ضغوط مماثلة؛ ايران هي صديق قديم وموثوق بالنسبة الينا، وسنواصل العمل من اجل تعزيز علاقاتنا الطيبة معها.

انتهى ** ح ع