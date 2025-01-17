مصدر قيادي في حماس: سيتم الإفراج عن مقاومي حزب الله في المرحلة الثانية

ولفت المصدر، في تصريح للميادين اليوم الجمعة، إلى أنّه سيتم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح أسرى محكومين قبل طوفان الأقصى.

كما تابع أنّه سيتم في المرحلة الأولى أيضاً، الإفراج عن النساء والأطفال والمدنيين، الذين تمّ اعتقالهم أثناء طوفان الأقصى.

والجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر فيديوهات خلال عدوانه على لبنان، زعم أنّها عمليات أسر لمقاومي حزب الله، علماً أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان، لم تصرح إيجاباً أو سلباً بأي معلومة بشأن هذا التفصيل.

وسبق أن كشف، مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية للميادين، أنّ استعدادات القاهرة على قدم وساق "من أجل البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى أنّ الاستعدادات تتمحور حول تسليم الأسرى، الإغاثة، والمتابعة الميدانية لأي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، "بتواجد مصري وقطري وأميركي وإسرائيلي إضافة إلى حماس".

كذلك، كشف مصدر فلسطيني خاص بالميادين، تفاصيل عملية التبادل في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، في مقابل كل أسير لدى حماس من النساء والأطفال، وإنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من كبار السن والمرضى في مقابل كل أسير من كبار السن (50 عاماً) والمرض.

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