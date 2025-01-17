وزير الجهاد الزراعي: التجارة الزراعية والغذائية بين إيران وروسيا ستتوسع

وخلال اجتماع عقد بحضور الرئيس مسعود بزشكيان في موسكو مساء الجمعة مع مجموعة من رجال الاعمال والناشطين الاقتصادييين الروس، قال وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجة: "الزراعة والأغذية جزء مهم من العلاقات التجارية بين إيران وروسيا، وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلدين والآفاق المستقبلية المرسومة، فإن التبادلات الاقتصادية والتجارية، وخاصة في قطاعي الزراعة والأغذية، تشهد نموا.

واوضح أن نحو 65 بالمئة من التجارة بين إيران وروسيا تتعلق بتصدير المنتجات الزراعية، وأضاف: "حجم المنتجات التي تشتريها روسيا من إيران أقل من الواردات المماثلة من دول أخرى. وإيران مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية مثل الفواكه والخضروات إلى روسيا.

وأكد وزير الجهاد الزراعي أنه من الممكن توفير المياه والأراضي اللازمة للإنتاج الزراعي المشترك في إيران، وأضاف: "يمكن للناشطين الاقتصاديين زيادة استثماراتهم في المدن الزراعية والدفيئات الزراعية في إيران، وخاصة لإنتاج الفواكه الاستوائية في جنوب شرق إيران خصيصًا للسوق الروسية.

وصرح نوري قزلجة أن هناك إمكانيات جيدة للتعاون المصرفي بين إيران وروسيا، مؤكدا أن القطاع الزراعي يمكن أن ينمو بسرعة في التبادلات بين البلدين، علما أن إيران تميل إلى استيراد المنتجات الغذائية والزراعية قدر الامكان.

وفي هذا اللقاء، طرح بعض الناشطين الاقتصاديين الروس جوانب مختلفة من القضايا في مجال تحسين التجارة الثنائية، وخاصة في مجالات المال والمصارف، والنقل، والاستثمار في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وخاصة تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى روسيا ، حيث قدم وزير الجهاد الزراعي التوضيحات اللازمة.

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