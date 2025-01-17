وزير الطاقة: الإمكانية متاحة لتوظيف استثمارات لانتاج 30 ألف ميغاواط في قطاع الكهرباء الايراني

وأضاف علي آبادي في لقاء مع ناشطين اقتصاديين روس، جرى في موسكو مساء الجمعة، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان: "لا يوجد منافس حكومي في سوق الطاقة. الحكومة ملتزمة بتوفير الكهرباء لجزء من المجتمع ضمن إطار محدد، والباقي سيكون متاحا للمستثمرين".

وأكد أن سوق الطاقة في إيران جذاب للغاية، وقال: "لدينا منذ فترة طويلة تجربة جيدة في التعاون في سوق الكهرباء مع الشركات الروسية، وهذه التجربة هي الأساس للتعاون المستمر بين الجانبين".

وقال وزير الطاقة: "لقد جعلنا تصدير الكهرباء ممكنا وفق قواعد معينة وجعلنا الشبكة متاحة للمستثمرين الذين يمكنهم توصيل الكهرباء إلى الدول المجاورة".

وأكد علي آبادي وجود الدعم القانوني، وقال: "الوضع في مجال الطاقات المتجددة جيد".

وأضاف: "نحن نقدم الأراضي الرخيصة للمستثمرين، ولدينا شمس ورياح ممتازة لانتاج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ويمكننا خلق مجالات جذابة للغاية في مجال الطاقة المتجددة".

انتهى ** 2342