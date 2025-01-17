١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85722458
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وزير الطاقة: الإمكانية متاحة لتوظيف استثمارات لانتاج 30 ألف ميغاواط في قطاع الكهرباء الايراني

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ م
رمز الخبر: 85722458
وزير الطاقة: الإمكانية متاحة لتوظيف استثمارات لانتاج 30 ألف ميغاواط في قطاع الكهرباء الايراني

طهران / 18 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن وزير الطاقة الايراني عباس علي آبادي: هناك إمكانية لتوظيف استثمارات لانتاج ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط في قطاع الكهرباء الإيراني.

وأضاف علي آبادي في لقاء مع ناشطين اقتصاديين روس، جرى في موسكو مساء الجمعة، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان: "لا يوجد منافس حكومي في سوق الطاقة. الحكومة ملتزمة بتوفير الكهرباء لجزء من المجتمع ضمن إطار محدد، والباقي سيكون متاحا للمستثمرين".

وأكد أن سوق الطاقة في إيران جذاب للغاية، وقال: "لدينا منذ فترة طويلة تجربة جيدة في التعاون في سوق الكهرباء مع الشركات الروسية، وهذه التجربة هي الأساس للتعاون المستمر بين الجانبين".

وقال وزير الطاقة: "لقد جعلنا تصدير الكهرباء ممكنا وفق قواعد معينة وجعلنا الشبكة متاحة للمستثمرين الذين يمكنهم توصيل الكهرباء إلى الدول المجاورة".

وأكد علي آبادي وجود الدعم القانوني، وقال: "الوضع في مجال الطاقات المتجددة جيد".

وأضاف: "نحن نقدم الأراضي الرخيصة للمستثمرين، ولدينا شمس ورياح ممتازة لانتاج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ويمكننا خلق مجالات جذابة للغاية في مجال الطاقة المتجددة".

انتهى ** 2342

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