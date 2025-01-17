الرئيس بزشكيان يغادر موسكو عائدا الى طهران

واجتمع الرئيس بزشكيان خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء وشارك في محادثات وفدي البلدين رفيعي المستوى.

ووقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عصر الجمعة ، على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين ومن ثم أجابا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك.

واختتم جدول أعمال الرئيس الايراني بحضور اجتماع لرجال الأعمال الروس ومقابلة مع شبكة التلفزيون الوطنية في روسيا.

ورافق الرئيس بزشكيان خلال الزيارة ، وزراء الخارجية، والاقتصاد والمالية، والطرق وبناء المدن، والنفط، والجهاد الزراعي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع والقوات المسلحة وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن مهدي طغياني عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية.

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