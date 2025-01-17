١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85722459
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الرئيس بزشكيان يغادر موسكو عائدا الى طهران

١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85722459
الرئيس بزشكيان يغادر موسكو عائدا الى طهران

موسكو / 18 كانون الثاني/يناير/ارنا- غادر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان العاصمة الروسية موسكو عائدا الى طهران ، في ختام زيارته الى روسيا التي استمرت يوما واحدا بدعوة رسمية من نظيره وبهدف توسيع العلاقات الثنائية وتم خلالها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الاتحادية.

واجتمع الرئيس بزشكيان خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء وشارك في محادثات وفدي البلدين رفيعي المستوى.

ووقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عصر الجمعة ، على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين ومن ثم أجابا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك.

واختتم جدول أعمال الرئيس الايراني بحضور اجتماع لرجال الأعمال الروس ومقابلة مع شبكة التلفزيون الوطنية في روسيا.

ورافق الرئيس بزشكيان خلال الزيارة ، وزراء الخارجية، والاقتصاد والمالية، والطرق وبناء المدن، والنفط، والجهاد الزراعي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع والقوات المسلحة وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن مهدي طغياني عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية.

انتهى ** 2342

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