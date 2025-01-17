وزير النفط: فرص جيدة متاحة للشركات الروسية للاستثمار في صناعة النفط الايرانية

وأضاف وزير النفط محسن باك نجاد، في جلسة اقيمت مع ناشطين اقتصاديين من الاتحاد الروسي، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان في موسكو مساء الجمعة: "إن صناعة النفط الإيرانية كنز من فرص الاستثمار".

وقال: "إن الشركات الروسية تنفذ حاليا عقودا في عدد من حقول النفط والغاز الإيرانية باستثمارات تزيد على 7.5 مليار دولار، وقد حققت هذه المشاريع تقدما كبيرا".

وأشار وزير النفط إلى أن "معدل العائد على الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية جذاب، لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب مشاركة البنوك والأسواق المالية حتى يتمكن الناشطون في هذا المجال من إبرام العقود".

وقال باك نجاد: "هناك مجال آخر مهم وجذاب وهو قطاع توفير السلع ، الذي يوفر الآن فرصا مناسبة للشركات الروسية، والعديد من هذه الشركات تعمل كموردة للسلع في المشاريع النفطية الإيرانية".

ووجه الدعوة لكافة الناشطين الاقتصاديين، بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، لدراسة فرص الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية والاستفادة من هذه الظروف المواتية.

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