وزير الاقتصاد: المستثمرون الأجانب يرحبون بمزاولة الأنشطة في إيران

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الايراني عبدالناصر همتي، في اجتماع مع ناشطين اقتصاديين روس مساء الجمعة في موسكو ، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان: "نحن مستعدون لإصدار ضمانات الصادرات، كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية استعدادها للاستثمار".

وأضاف همتي: إن منظمة الاستثمار الإيرانية مستعدة لجذب رأس المال الأجنبي ونحن مستعدون للإجابة على أسئلة المستثمرين في أسرع وقت ممكن وتوجيههم، وكما أعلن وزير النفط الإيراني في هذا الاجتماع، هناك فرص كثيرة للمستثمرين.

وقال أنه "فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، نحن مستعدون لضمان الاستثمارات لأنها إحدى الأولويات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لذلك، إذا كانت الشركات مستعدة للاستثمار في الطاقة الشمسية في إيران، فسوف ندعمها. نحن على استعداد تام لدعمهم، والأهم من ذلك أن خبراءنا مستعدون أيضًا لتقديم الخدمات التقنية والهندسية في روسيا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية: "نحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم لهم، وإذا انضم إلينا أصدقاؤنا الروس في هذا الصدد، فهناك أسس جيدة جدًا للتعاون وتنمية العلاقات. وبشكل عام، بالنظر إلى الاجتماع الذي عقد بحضور الرئيس الروسي، والتفاهمات التي أجراها الرئيس الإيراني معه، في رأيي، اصبح هنالك مجال واسع للعمل، وخاصة في القطاع الخاص في البلدين، والذي تولي الحكومة الإيرانية أهمية خاصة له.

وأكد همتي على توسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين في مختلف المجالات واقترح التعاون بين شركات البريد في البلدين، وقال: "نحن مهتمون بالتعاون مع البريد الروسي ونأمل أن نتمكن أخيرًا من إنجاز المهام التي يعتقد كلا الجانبين القدرة على تحقيقها.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية، الأطراف الروسية لتقديم مقترحاتها للجانب الإيراني وقال: "سنقوم بدراسة كل مقترح على حدة".

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