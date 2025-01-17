محافظ البنك المركزي الايراني: سيتم تفعيل العملة الرقمية بين إيران وروسيا

وفي لقاء مع ناشطين اقتصاديين في الاتحاد الروسي، اقيم مساء الجمعة في موسكو ، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، قال فرزين: "أصبح من الممكن استلام الروبل من أجهزة الصراف الآلي الروسية ببطاقات بنك "شتاب"، وقد أنشأنا مؤخرا سوقا جديدا يسمى سوق الصرف الأجنبي التوافقي، وفيه يتم تحديد السعر على أساس اتفاق بين المصدر والمستورد.

وأضاف فرزين: "سعر الصرف في هذا السوق قريب من سعر السوق غير الرسمي أو السوق الذي يتم فيه تسعير بعض السلع".

وأشار إلى أننا "اتخذنا خطوة جديدة فيما يتعلق بروسيا ونقوم بتدشين لوحة الروبل في مركز التبادل".

وأكد محافظ البنك المركزي: "بالتعاون مع مير بيزنس (شبكة بطاقات روسية)، نحاول الحصول على سعر منفصل للروبل على أساس اتفاق بين التجار".

وأكد فرزين: "تأكدوا أنكم ستسمعون أخباراً طيبة في هذا الخصوص خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين ولن نواجه أي مشاكل بعد الآن".

وتابع: "حاليًا، تعمل بطاقات أعضاء شبكة "شتابط في أجهزة الصراف الآلي الروسية. قبل يومين، قبل رحلتي إلى روسيا، قمنا بإيداع مليار روبل في حساب VTB. بالإضافة إلى بنك صادرات، قمنا أيضًا بإشراك بنك "ملي" (الوطني) في هذا المشروع.

وقال محافظ البنك المركزي: "في المرحلة المقبلة، ستعمل البطاقات الروسية في أجهزة الصراف الآلي الإيرانية. وابتداء من العام المقبل (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس)، ستعمل البطاقات الإيرانية في محطات نقاط البيع الروسية والعكس صحيح، بحيث يمكن إجراء المشتريات من المتاجر المطلوبة".

وأضاف فرزين: إن زيادة فروع البنوك في إيران وروسيا مدرج على جدول الأعمال من أجل تسهيل العلاقات والتبادلات الاقتصادية.

وقال: "مع الاتفاق النقدي بين إيران وروسيا لن نواجه بعد الآن أي مشاكل في المعاملات النقدية والمصرفية في التجارة بين البلدين".

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