سباهان اصفهان يفوز بكأس السوبر الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب "الامام الخميني" في مدينة اراك، سجل هدف الفوز لفريق سباهان ستيفن انزوزي في الدقيقة 3 بضربة راس من كرة تلقاها من رمية جانبية.

وفي بقية اوقات المباراة سعى بسبوليس لتعديل النتيجة لكن دون جدوى بسبب عدم الدقة لدى لاعبيه في التسديد ويقظة دفاع سباهان، لتنتهي المباراة بهدف الفوز الوحيد لسباهان وتتويجه بكأس السوبر.

يذكر ان برسبوليس توج ببطولة الدوري للموسم الماضي فيما فاز سباهان بكأس الاتحاد.

ويحتل سباهان المركز الثاني في دوري الموسم الجاري لغاية نهاية مرحلة الذهاب برصيد 32 نقطة فيما يحتل برسبوليس المركز الثالث برصيد 29 نقطة ويحتل تراكتور سازي تبريز الصدارة برصيد 32 نقطة.

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