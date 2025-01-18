لافروف: الاتفاق مع إيران نموذج لإقامة العلاقات بين الدول المستقلة والمتكافئة  

ونقلاً عن وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، كتب لافروف في منشور على تليغرام: "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران هي مثال على إقامة التعاون بين الدول المستقلة والمتكافئة".

يذكر ان الرئيسين الإيراني والروسي مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين، وقعا يوم الجمعة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين، وأجابا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك.

وكان سيرغي لافروف قد قال يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين: "هذه الاتفاقية ليست ضد أي دولة أخرى، بل هدفها ضمان أمن البلدين".

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال من مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في موسكو خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد: "إن هذا الاتفاق، مثل الاتفاق (الأخير) بين روسيا وكوريا الشمالية، ليس ضد أي دولة وهو بنّاء بطبيعته، وهدفه تعزيز قدرات روسيا وإيران وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم."

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية سيتم توقيعها بهدف تسريع تطوير التبادلات الاقتصادية، وحل القضايا الاجتماعية في العلاقات الثنائية، وضمان قدرات دفاعية موثوقة".

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