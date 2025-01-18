117 شهيدًا و266 جريحًا منذ إعلان وقف النار في غزة

طهران / 18 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلن محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة الثامنة مساء الجمعة، ارتفع إلى 117 شهيدًا.

وذكر بصل أن بين الشهداء 30 طفلا و32 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 266 جريحا. وأوضح أن حصيلة الشهداء موزعة كالتالي: ▪رفح شهيدان ▪خانيونس 14 شهداء. ▪الوسطى 10 شهداء. ▪مدينة غزة 91 شهيد. انتهى ** 2342