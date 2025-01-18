الدور النسوي في الاقتصاد ضرورة لمستقبل اكثر اشراقا

وأكدت حميرا ريغي، مساء الجمعة، خلال المؤتمر الاقتصادي الثاني للنساء الناشطات المنعقد بطهران، ضرورة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتحدثت عن الإنجازات الرائعة التي حققتها المنطقة الحرة في ميناء تشابهار خلال فترة إدارتها لها، وأعربت عن إيمانها بقدرات المرأة على المساهمة في إحداث التحول الاقتصادي والتقدم.

وأشارت إلى الدور الرئيسي للمرأة في المجالات الاقتصادية وطرحت تجاربها الشخصية في هذا المجال.

ولفتت ريغي إلى أن "قدرة المرأة على إدارة شؤون أسرتها الاقتصادية كان لها تأثير كبير في تحسين المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وبعد الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا".

وأشارت إلى نمو قيمة طلبات الاستثمار المحلي بنسبة 185 بالمائة وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية في منظمة المنطقة الحرة في تشابهار بنسبة 142 بالمائة في العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس)، واضافت: كما ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي من مشروع واحد إلى خمسة مشاريع.

وتابعت المديرة التنفيذية لمنطقة تشابهار الحرة في الإشارة إلى تجاربها في مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارة العمل والرخاء الاجتماعي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وقالت: "يجب الاعتراف بدور المرأة ليس فقط في مجالات الإدارة، ولكن أيضًا في القيادة الاقتصادية.

واكدت ريغي ضرورة تحسين مكانة البلاد فيما يتعلق بمشاركة المرأة الاقتصادية وضرورة تغيير النظرة إلى قدرات المرأة في الاقتصاد، وقالت: "بدون المشاركة الفعالة للمرأة، فإن التنمية الاقتصادية للبلاد غير ممكنة".

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