حماس: اتفاق وقف إطلاق النار إنجاز لجميع الفلسطينيين

وأضاف بدران: نتحدث عن اتفاق لوقف الحرب وعملية تبادل الأسرى تمثل جزءا منه.

وأكد: إن الحركة حريصة على أن تضم الصفقة أسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن "أولوية الحركة تتمثل في وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين ودخول المساعدات لغزة ونواصل العمل لإطلاق الأسرى".

وأشار إلى وجود "لجان فنية وفرق متابعة تتعامل مع مختلف القضايا التي تناولها الاتفاق".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 469 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلف العدوان أكثر من 157 ألفا و200 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن الأربعاء الماضي، التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ يوم غد الأحد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، بعد وقت قصير من إعلان "حماس" تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس" من جانبها، إن "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

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