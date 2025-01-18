نبيه بري: لا أحد يقبل بعزل "حزب الله"

وأوضح بري أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لافتا إلى أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء الوزارية مع سلام.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم "تكنوقراط"، أشار بري إلى أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.

وتعليقا على مشاركة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) في الحكومة المقبلة، قال بري إن الثنائي يوافق على الأسماء التي يعرضها الرئيس المكلف بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤا، أما إذا لم يكن كذلك فيتم رفضه "حتى لو كان خيي".

وأكد نبيه بري موقفه بعدم قبول عزل أي مكون سياسي في لبنان قائلا: "لم نقبل بعزل أي مكون سابقا ولن نقبل به اليوم"، لافتا إلى أن لا أحد يقبل بعزل "حزب الله"، وأضاف: "طالما أنه في الله بالسما، حزب الله عالأرض (طالما أن الله موجود في السماء فإن حزب الله موجود على الأرض)".

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