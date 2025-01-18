ايران تمتلك القدرة اللازمة لتصليح وصيانة محركات الطائرات محليا

وفي حديث له مع لوكالة ارنا، صرح رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "حسين بورفرزانة" انه تتم صيانة وتصليح محركات الطائرت محليا بسبب العقوبات التي اوجدت متاعب ومشاكل عديدة متعلقة بإرسال محركات الطائرات المعيبة الى الخارج.

واضاف بورفرزانة انه وفقا لقواعد الطيران الدولية، إذا توفرت الوثائق الحديثة والموظفين المدربين والأدوات الأساسية، يمكن المضي قدما والتطور في هذا المجال.

وعن القطع النادرة و ذات التقنية العالية، اوضح رئيس منظمة الطيران المدني الايراني بان هذه القطع غالبا ما يتم استيرادها من الخارج،لكن في حال عدم التمكن من استيرادها يتم تصليحها محليا وايضا اذا لم يتم التمكن من صيانتها وتصليحها يتم اللجوء الى انتاجها محليا.

ولفت بورفرزانة الى ان هناك 400 شركة ايرانية معرفية محلية تنشط في صناعة الطيران وتساعد في هذه المجالات.

نهدف الى تطوير المطارات

وعن الخطة الإستراتيجية لتطوير المطارات الايرانية،اوضح بورفرزانة بأن مثل هذه الخطة كانت مدرجة على جدول الأعمال في الماضي، لكنها لم تكن شاملة ومن خلال دراسة ما تم إنجازه في الماضي وجمع الأفكار التشاورية من اهل الاختصاص فيتم التطلع اليوم الى تطوير خريطة طريق جديدة لهذه الصناعة.

ولفت الى ان خريطة الطريق هذه تشمل المطارات والأساطيل الجوية وشركات الطيران، وهي من ضمن مهام البرنامج التطويري السابع للحكومة الحالية.

انتهى**ر.م