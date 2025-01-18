١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٦ ص
رمز الخبر: 85722744
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عراقجي: طبيعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا اقتصادية

١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٦ ص
رمز الخبر: 85722744
عراقجي: طبيعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا اقتصادية

طهران/ 18 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أن طبيعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا اقتصادية بالأساس وتغطي كافة جوانب العلاقات بين البلدين.

وخلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى روسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عن تفاصيل "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا"، مضيفا: إننا نأمل كثيرا أنه من خلال التوقيع على المعاهدة سنتمكن من المضي قدما في مجالات العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بسهولة أكبر وفي إطار أفضل للتعاون.

وأشار عراقجي إلى أن طبيعة المعاهدة بين البلدين اقتصادية بالأساس، وشملت كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والسياحة والنقل والطاقة.

وتابع قائلا: تشمل المعاهدة في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والقضائي والقانوني والاتصالات وتغطي جميع جوانب العلاقات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى توجه الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة رسمية من نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقعا الرئيس بزشكيان ونظيره أمس الجمعة، على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين.

عراقجي: طبيعة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا اقتصادية

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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