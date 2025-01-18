طلاب إيرانيون یحصدون ثلاث ميداليات ملونة في أولمبياد الاختراع العالمي

واضاف رشيدي جهان: أقيمت المسابقات يومي 16 و17 يناير الجاري بمشاركة 13 دولة، من بينها كوريا الجنوبية وأمريكا ونيوزيلندا وكازاخستان وإندونيسيا وماليزيا والصين.

وتابع: تنافست الفرق الحاضرة في مجالات الميكاترونكس والذكاء الاصطناعي والبرمجة والإلكترونيات والكيمياء والنانو والتكنولوجيا الحيوية والعلوم المعرفية والطاقات الجديدة والفيزياء وعلم الفلك.

وأعلن قال مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين: حصل عليرضا جعفر نجاد ومهران رجبي على الميدالية الذهبية في مجال الميكاترونكس، كما فاز معيد رجبي وهلنا رجبي بالميدالية الذهبية في مجال الذكاء الاصطناعي وحصلت إيران على ميداليتين ذهبيتين من المسابقة الدولية للبحث العلمي والاختراعات لعام 2025 في كوريا الجنوبية.

وقال رشيدي جهان، إن مقالات الفرق المختارة سيتم نشرها في مجلات كورية موثوقة، مضیفا: حصل الفريق المكون من طه الكناني ومحمد حسين رحماني في مجال الكيمياء والنانو على الميدالية الفضية في هذه المسابقة.

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