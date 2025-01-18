أبو شريف: شعب غزة وبدعم من جبهة المقاومة سیمنع "إسرائيل" من تحقيق النصر

وقال أبو شريف في مؤتمر "غزة رمز المقاومة" اليوم السبت، إن "الحرب مع الكيان الصهيوني مستمرة، وعلينا أن نعرف أن هناك ملايين الأعمال اللاإنسانية واللاأخلاقية في سجل الاحتلال الصهيوني.

وأضاف: لا يزال أنصار الكيان الصهيوني موجودين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وقد شهدنا خلال هذه الأشهر الخمسة عشر تجاهلهم للعديد من القيم والقوانين الإنسانية والعالمية من أجل دعم الاحتلال، أو حتى الضغط على المحاكم الدولية لأنها أدانت الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: رغم إمكانياتهم المحدودة، تمكن شعب غزة من مواصلة مقاومته ومنع الكيان الصهيوني من الانتصار والتقدم، وذلك بفضل المساعدات الواسعة التي قدمتها له جبهة المقاومة، بما في ذلك إيران ولبنان والعراق واليمن.

وأوضح: إن الشعب الفلسطيني واصل مقاومته رغم كل القتل والدمار، وسيستمر هذا النهج، ونأمل أن ننتصر بعون الله على العدو الصهيوني.

وصرح: النقطة الأخرى هي أنه صحيح أن لدينا العديد من المشاكل، لكن الكيان الصهيوني لديه العديد من التحديات. وتعرض الاحتلال لضربة أمنية كبيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وواجه العديد من المشاكل الاقتصادية خلال هذه الفترة.

وأضاف: إن هناك العديد من الجرحى في الجيش الصهيوني، وبطبيعة الحال فإن جنود الصهاينة يعانون أيضا من العديد من المشاكل العقلية والنفسية. ويجب علينا أن نستخدم مجموعة التحديات التي يفرضها الكيان الصهيوني ضده.

وبناء على وقف إطلاق النار فإن القتال في غزة سيتوقف اعتبارا من الغد، ولكن لن يكون هناك تغيير في الوضع لأن هناك الكيان الصهيوني والمقاومة، وهذه المعركة بيننا مستمرة. ومن ناحيتي، أود أن أشكر إيران وكل جبهة المقاومة على دعمها المتواصل للمقاومة الفلسطينية.

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