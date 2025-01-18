الرئیس بزشکیان: المزارعون هم الثروات العظيمة لإيران

وأضاف "مسعود بزشکیان" اليوم السبت في مؤتمر "تكريم الفائزين في القطاع الزراعي" لقد تم تحديد موارد المياه والتربة في إيران، ويجب علينا أن نفعل شيئًا لضمان تدفق ونشاط هذه الموارد کما علینا أن نتأكد من أن هذه المیاه والتربة ستبقى دائمًا لإيران.

وأضاف: من مسؤولية الحكومة تحديد نوع المحصول الذي سيتم زراعته وجودته وكميته ومکان توزيعه.

وتابع رئيس الجمهوریة : يجب أن نحدد كيفية تبادل المنتجات الزراعية مع جيراننا، کما علينا أن نحدد المعايير التي يجب أن تكون لدينا حتى لا نفشل في الأسواق الدولية و يجب أن تتمتع منتجاتنا بالجودة التي تتعطش إليها الأسواق الدولیة للسلع المنتجة في إيران و إذا كان لدينا هذا الرأي والاعتقاد، فسنجد الطريق، وسنسيطر على الأسواق وسنحافظ على المستقبل.

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