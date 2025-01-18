وقالت حركة حماس اليوم السبت أن معركة طوفان الأقصى قربتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة، بإذن الله.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قالت حماس: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان ضد شعبنا والانسحاب، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر.

كما شددت حماس على أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن دماء أبناء شعبنا الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدراً، ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزمن.

وطالبت الحركة بـ «البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وإيواؤه وتضميد جراحه، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار والبناء، وهذا ما عملت عليه قيادة الحركة من اليوم الأول».

وأوضحت حماس أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

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