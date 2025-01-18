١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85723114
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ملفات إخبارية

تعليق الملاحة بمطار بن غوريون نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن

١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م
رمز الخبر: 85723114
تعليق الملاحة بمطار بن غوريون نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن

طهران/ 18 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلنت مصادر إخبارية عربية عن إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب وتعليق الملاحة الجویة بمطاربن غوريون.

وسمع دوي انفجارات في سماء القدس المحتلة بعدما انطلقت صافرات الإنذار في المدينة وفي وسط الأراضي المحتلة صباح اليوم السبت.

وأفاد إعلام صهیوني، اليوم السبت، بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت القناة الـ12 الصهیونیة أن فرق الإطفاء توجهت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب، إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

من جانبه، قال الإسعاف الصهیوني إنه تعامل مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء التدافع نحو الملاجئ، عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى للتحذير من سقوط صواريخ.

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