تعليق الملاحة بمطار بن غوريون نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن

وسمع دوي انفجارات في سماء القدس المحتلة بعدما انطلقت صافرات الإنذار في المدينة وفي وسط الأراضي المحتلة صباح اليوم السبت.

وأفاد إعلام صهیوني، اليوم السبت، بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت القناة الـ12 الصهیونیة أن فرق الإطفاء توجهت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب، إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

من جانبه، قال الإسعاف الصهیوني إنه تعامل مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء التدافع نحو الملاجئ، عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى للتحذير من سقوط صواريخ.

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