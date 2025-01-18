مسؤول برلماني : اتفاق الشراكة الستراتيجية بين ايران وروسيا يتيح فرصا جيدة لازدهار البلدين

واضاف عزيزي في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت : ان هذا الاتفاق الذي اعدّ من 47 مادة، ينص على ضرورة المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ليدخل حيز التنفيذ.

ومضى هذا المسؤول البرلماني الى القول : ان المعاهدات المبرمة بين ايران والبلدين روسيا والصين، كما التي تنص على مشاركة ايران في منظمتي شنغهاي واوراسيا ومجموعة الـ "بريكس"، تشكل فرصا كبيرة قادرة على تحقيق الافاق المستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما لفت رئيس لجنة الامن القومي النيابية، بان الطاقات المشتركة التي تحوز عليها ايران وروسيا باعتبارهما شريكين ستراتيجيين، تخدم جميع سياسات الدول الحليفة، ومن شانها ان تضع حدا لجشع الامريكيين وبعض الدول الاوروبية ايضا.

انتهى ** ح ع