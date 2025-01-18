وزير العلوم الإيراني : مستعدون لتقديم المنح الدراسية للطلاب العراقيين

وقال سيمائي اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع "نعيم العبودي" وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي : إن أكثر من 170 مذكرة تفاهم للتعاون الجامعي، وقعت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، وأكدنا خلال المباحثات مع المسؤولين العراقيين على تنفيذ هذه المذكرات بالكامل.

وأوضح، أن تبادل الطلاب والأساتذة، والفرص البحثية، ومجال التكنولوجيا هي محاور التعاون العلمي المشترك بين إيران والعراق، منوها الى استعداد ايران للتعاون مع الجامعات العراقية في مجال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا الكوانتم.

كما رحب وزير العلوم بقبول الطلاب العراقيين في أفضل الجامعات الإيرانية.

في المقابل، أشار وزير التعليم العالي العراقي إلى مباحثاته مع نظيره الإيراني في بغداد؛ مؤكدا بأن البلدين لديهما إرادة جادة في توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي.

وأكد العبودي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير سمائي، بأن مراكز المعرفية الإيرانية تتمتع بقدرات وامكانيات علمية وبحثية مرموقة؛ لافتا في السياق الى توفر الفرص للتعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة.

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