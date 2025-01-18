مصور "إرنا" ينضم إلى هيئة التحكيم لجائزة التصوير الفوتوغرافي بروسيا

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن المصور الايراني "محبي بور" اضيف الى قائمة اللجنة التحكيمية المشرفة على جائزة "التصوير الفوتوغرافي" (35AWARDS) في روسيا، والتي تضم 50 حكمًا من 50 دولة مختلفة.

وحسب موقع الجائزة الرسمي، فإن المنافسات خلال هذا الحدث الفني تجرى في اطار سباق دولي كبير، وان الجائزة تأسست في عام 2015 من قبل القائمين على رابطة التصوير الفوتوغرافي الاحترافي الـ 35 (35photo.pro).

وقد شارك في الدورة الأولى لهذه الجائزة، 36 ألف مصور من 110 دولة، كما سجلت الدورة السابعة مشاركة أكثر من 124 ألف شخص من 174 دولة، وتسلمت اللجنة المنظمة أكثر من 470 ألف تصوير لخوض هذه المنافسة.

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