أبو عبيدة : معركة "طوفان الاقصى" دقت المسمار الاخير بنعش الاحتلال  

وفي تصريح مصور مساء اليوم الاحد، اضاف "ابو عبيدة" : نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا بأن كل ذلك مرهون بالتزام العدو؛ مردفا "نخص بالشكر إخواننا في أنصار الله ورفقاء السلاح في حزب الله الذين قدموا أثمانا باهظة في معركتنا".

ولفت الى، ان "معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة، وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان، كما ان معركة طوفان الأقصى أدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت الكيان على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته".

ومضى الناطق باسم القسام الى القول : ان معركة طوفان الأقصى أوصلت رسالة للعالم أن هذا الاحتلال كذبة كبيرة وستكون له آثار كبيرة على المنطقة.

واردف، "قاتلنا مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجهنا ضربات قاتلة للعدو، ومجاهدونا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة، وكنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال".

وذكر ابو عبيدة، انه "بينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو، إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا".

واشار الى، ان "مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء وعلى رأسهم اسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار، وهذا العدو المجرم هو ارسى البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه، وكل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة".

وتابع ابو عبيدة : تتعاظم اليوم المسؤولية على أهلنا في الضفة وتحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود، والتوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان.

وصرح : اننا نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو، وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونخص بالشكر إخواننا في أنصار الله ورفقاء السلاح في حزب الله الذين قدموا أثمانا باهظة في معركتنا، ونقدم كل التحية إلى المقاومة الإسلامية في العراق وإخواننا في الاردن الذين اخترقوا الحدود مع المحتل.

واردف : نحن نتلقى الملايين من رسائل الدعم من كل أنحاء أمتنا العربية والإسلامية ونعلم أننا منكم وأنتم منا.

انتهى ** ح ع