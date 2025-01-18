١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٤٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85723340
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ملفات إخبارية

اعلام العدو : مقتل مستوطن بعملية في تل أبيب

١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٤٣ م
رمز الخبر: 85723340
اعلام العدو : مقتل مستوطن بعملية في تل أبيب

طهران /18 كانون الثاني/يناير/ إرنا- اقرت وسائل إعلام عبرية تابعة للكيان الصهيوني، بمصرع مستوطن جراء عملية استشهادية في تل أبيب.

وأكدت القناة الـ 13 العبرية، اليوم السبت، مقتل مستوطن اثر عملية طعن وسط "تل أبيب"، وسط معلومات تشير الى عن استشهاد المنفذ.

وبحسب هيئة البث التابعة للعدو، إن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو "صلاح يحيى" من طولكرم بالضفة الغربية؛ مضيفة أنه دخل "إسرائيل" بطريقة غير نظامية.

ونقل المصدر العبري ذاته عن قائد الشرطة بتل أبيب، أن "الشاباك يحقق في عملية الطعن"، مشيرا إلى، أن "كاميرات المراقبة تظهر بأن المنفذ تصرف منفردا".

من جانبها، ذكرت القناة الـ 14 الصهيونية، أن منفذ الهجوم طعن شخصا، قبل أن يقتله مسلح كان مارا في المكان.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية هي الاخرى، عن شرطة الاحتلال، تأكيدها بأن مشتبها به حاول طعن المارة في شارع "ليفونتين" في تل أبيب، وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

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المصدر/الجزيرة

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