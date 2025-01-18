عراقجي يؤكد موقف إيران المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة، لبحث آخر التطورات الميدانية في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ عراقجي الشعب الفلسطيني على مقاومته غير المسبوقة ضد الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، تلك المقاومة التي أجبرت الكيان في نهاية المطاف على الاستسلام والرضوخ لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني ضد المحتلين الصهاينة.

كما قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة شرحا عن آخر الاوضاع الميدانية في غزة والتطورات السياسية ذات الصلة، وأشاد بالمواقف الشجاعة والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني في غزة، وقال: "إن مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بجدية من أجل نيل حقوقه الإنسانية والقانونية وحق تقرير المصير والتحرر من هيمنة الاحتلال".

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