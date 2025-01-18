عراقجي يؤكد استمرار دعم إيران للحكومة والشعب اليمني

وبحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ووزير الخارجية اليمني جمال أحمد علي عامر، خلال الاتصال الهاتفي، اليوم السبت، التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة لصمود اهل غزة ودعم حركة المقاومة بما في ذلك الدعم المشرف من الشعب اليمني للشعب الفلسطيني المظلوم، واشار إلى الدور المهم جداً الذي لعبه اليمن في تحقيق هذا الهدف، وقال: "إن الكيان الصهيوني بعد 15 شهراً من الجرائم والإبادة الجماعية لم يتمكن من تحقيق أهدافه الشريرة واضطر إلى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم".

وأشار عراقجي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشان اليمني إلى طهران، ووصف المحادثات في هذا الصدد بأنها مفيدة وفعالة، مؤكدا استمرار دعم ايران للحكومة والشعب اليمني.

من جانبه أعرب وزير الخارجية اليمني جمال أحمد علي عامر عن ارتياحه لفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني ، وقال: "نحن نتابع عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسوف تعتمد تحركات اليمن المستقبلية في دعم الشعب الفلسطيني على مدى التزام الطرف الآخر بتنفيذ وقف إطلاق النار والوقف الكامل للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

كما قدم شرحا عن آخر التطورات الميدانية في اليمن، معربا عن تقديره للدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب اليمني ضد اعتداءات الاعداء.

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