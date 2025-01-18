١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85723475
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القوات اليمنية تنفذ عمليتين ضد هدفين في أم الرشراش

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رمز الخبر: 85723475
القوات اليمنية تنفذ عمليتين ضد هدفين في أم الرشراش

طهران / 19 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد هدفين حيويين، تابعين للاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين.

وأكد العميد سريع أنّ إحدى العمليتين نُفِّذت بصاروخ باليستي، من نوع "ذي الفقار"، والأخرى تمّت عبر صاروخ مجنّح. وحققت العمليتان هدفيهما بنجاح.

وجدّد سريع تأكيد موقف اليمن إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال إن القوات المسلحة اليمنية تعمل، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، ضد أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي في غزة، خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن العمليتين هما انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وجاءتا ردّاً على المجازر الأخيرة في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد.

وتأتي هاتان العمليتان بعد ساعات من إعلان تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، عبر صاروخ باليستي، من نوع "ذي الفقار"، وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له.

انتهى ** 2342

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