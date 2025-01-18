القوات اليمنية تنفذ عمليتين ضد هدفين في أم الرشراش

وأكد العميد سريع أنّ إحدى العمليتين نُفِّذت بصاروخ باليستي، من نوع "ذي الفقار"، والأخرى تمّت عبر صاروخ مجنّح. وحققت العمليتان هدفيهما بنجاح.

وجدّد سريع تأكيد موقف اليمن إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال إن القوات المسلحة اليمنية تعمل، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، ضد أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي في غزة، خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن العمليتين هما انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وجاءتا ردّاً على المجازر الأخيرة في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد.

وتأتي هاتان العمليتان بعد ساعات من إعلان تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، عبر صاروخ باليستي، من نوع "ذي الفقار"، وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له.

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