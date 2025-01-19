حماس: طوفان الأقصى جسدت تلاحم شعبنا مع مقاومته المظفرة

وقالت حماس في بيان امس السبت، بعد مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان ضد شعبنا والانسحاب، رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر.

وأشارت إلى فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وأضافت إن دماء أبناء شعبنا الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزمن.

وشددت حماس على إن واجب الوقت الآن هو البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وإيواؤه وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار والبناء وهذا ما عملت عليه قيادة الحركة من اليوم الأول.

ولفتت إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

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