مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب انتهت بفشل مدوٍ لـ"إسرائيل" وحماس انتصرت

وجاء كلام "آيلاند" في حديث إلى "القناة 7" الإسرائيلية، مساء امس السبت، ليضاف إلى ما اعترف به سابقاً، بشأن عدم تمكن الاحتلال من تحقيق الأهداف التي حددها من الحرب، بحيث "تتعافى حماس من الضربة القاسية التي تعرضت لها ولن يعود كل الأسرى ولن تقضي "إسرائيل" على سلطة حماس.

وبحسب ما نقلته منصة إعلامية إسرائيلية، اعترض المستوطنون المحتجون على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مطالبين بعدم السماح بحصول ذلك، إذ إن الصفقة ستحرر مئات الأسرى الفلسطينيين وستضيع إنجازات الحرب وتؤدي إلى الهجوم (المماثل لـ"طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر) المقبل.

وفي القدس المحتلة أيضاً، نظم مستوطنون تظاهرة تخللها شجار، مساء أمس السبت.

يذكر إن الاحتلال الإسرائيلي واصل مجازره، عبر القصف المستمر على قطاع غزة، قبيل بدء تنفيذ الاتفاق، بحيث زادت حصيلة حرب الإبادة على 46,899 شهيداً و110,725 جريحاً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصاء الأخير الذي نشرته وزارة الصحة في القطاع، السبت.

في المقابل وحتى بلوغ اليوم الـ470 من "طوفان الأقصى" واصلت المقاومة في القطاع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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