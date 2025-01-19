١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٠٤ ص
رمز الخبر: 85723738
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

قيادي يمني: تحضيرات أمريكية لشن عدوان علينا لنصرتنا غزة وسنواجهه بكل صلابة

١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٠٤ ص
رمز الخبر: 85723738
قيادي يمني: تحضيرات أمريكية لشن عدوان علينا لنصرتنا غزة وسنواجهه بكل صلابة

طهران/19 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال عضو المكتب السياسي بحركة أنصار الله اليمنية "عبد الله النعمي"، إن جبهة اليمن مثلت رافعة مهمة في التضامن مع غزة، وقد رفضت كل المغريات لثنيها عن دورها.

وأضاف النعمي في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "أن العديد من الدول والجهات قدمت إغراءات عديدة لنا لنوقف جبهتنا، وقدموا مزايا مالية واقتصادية وسياسية، لكننا رفضناها رفضا قاطعا".

وكشف عن محاولات أمريكية تجري الآن لشن عدوان على اليمن، وقد حاولت إنشاء قواعد عسكرية في دول مجاورة لتكن منطلقا للعدوان، لكن تلك الدول رفضت.

وشدد النعمي على أن هناك حالة تجهيز لشن عدوان على اليمن، "لكن اليمن مستعد وجاهز للتصدي له وينطلق من موقف قوي ومشرف بنصرة غزة"، وفق قوله.

وأوضح "أن من يفكر بمعاقبة اليمن لنصرته غزة، فسيجر أذيال الخزي والندامة كما كان مصيره طوال عام ونصف".

وأشاد النعمي ببطولة وانتصار الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا إياه انتصارا لكل أحرار الأمة.

انتهى**3276
 

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

تعليقك

You are replying to: .