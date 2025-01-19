رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يزور باكستان قريبا

وزيارة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء" محمد باقري" لباكستان ستجري قريبا، وتهدف الى لقاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في باكستان، والتشاور واستعراض التطورات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتوسيع التعاون العسكري.

ستفتح زيارة الوفد العسكري الايراني رفيع المستوى الى باكستان الجارة الشرقية لايران، صفحة جديدة في طريق تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية بين ايران وباكستان ،البلدين المهمين في العالم الإسلامي.

وهذه الزيارة ستكون الثالثة لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء" محمد باقري" لباكستان، بحيث كان قد زار هذا البلد مسبقا في 16 تموز/يوليو 2018 و في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2021.

وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير قد التقى اللواء باقري اواسط شهر تموز/يوليو من العام الماضي،خلال زيارة رسمية له إلى طهران.

انتهى**ر.م